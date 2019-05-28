Россия ждет разъяснений от Китая о том, почему проверяются мобильные телефоны россиян

Генеральное консульство России в китайском Гуанчжоу направило дипломатическую ноту с просьбой разъяснить, зачем при пересечении китайской границы у россиян проверяют содержимое телефонов.

На данный момент Россия выясняет, какие законы регулируют подобные меры, а также перечень оснований для проверки телефонов, сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства Григория Колышкина.

Ранее Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило россиян о новых мерах пограничного контроля. Китайские власти решили проверять переписку туристов в Wechat, WhatsApp, Viber и других мессенджерах. В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.