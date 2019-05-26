На 18.00 на праймериз «Единой России» проголосовали 12,7% татарстанцев

В Татарстане по состоянию на 18.00 на праймериз «Единой России» проголосовали 12,7% (357,5 тыс.) жителей республики.



«В целом, владея цифрами по стране, считаю, что это высокий процент. Ответственно могу заявить, что это результат грамотной работы оргкомитета. Здесь нужно отдать должное региональному руководству партии, которое смогло грамотно организовать работу. И сегодня мы видим результат», — заявил депутат Госдумы, уполномоченный ВПП «Единая Россия» на избирательной кампании по выборам в Госсовет РТ Игорь Сапко. Его слова приводит «Татар-информ».



Напомним, что по состоянию на 15:00 на праймериз проголосовали более 302 тыс. жителей Татарстана. Явка составила 10,29%.