Территорию нижегородского кремля ждет масштабное обновление

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин презентовал проект развития территории нижегородского кремля, сообщает ИА «NewsNN».

По проекту предусмотрены масштабные ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях, а также обновление территории. Это коснется участка от Зачатской до Георгиевской башни и от Северной до Ивановской. Кроме того, четыре башни кремля превратят в музеи. В областном правительстве также говорят о планах по созданию Зеленого театра.

Напомним, ранее сообщалось, что восстановление «Игорного дома А. И. Троицкого» в Нижнем Новгороде, который также называют Шахматным домом, может потребовать более года.

