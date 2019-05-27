Хоккеистка Ананьина: В провале сборной виноваты ФХР, КХЛ и СКА с ЦСКА. Это Змей Горыныч нашего хоккея»

Фото: Sport Media News

Экс-хоккеистка уфимской «Агидели», а также участница Олимпийских игр 2010 в Ванкувере и бронзовый призер чемпионата мира 2013 среди женских команд Екатерина Ананьина обрушилась с критикой Федерации хоккея России и Континентальную хоккейную лигу. По ее мнению, именно их вина в вылете сборной России в полуфинале ЧМ от сборной Финляндии.

«Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж целых три причины!

1. ФХР — потому что в угоду интересов сборной нагибает лигу.

2. КХЛ — потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы.

3. СКА и ЦСКА — потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах.

Вот этот Змей Горыныч с тремя головами и одним хвостом, который во всем виноват!

А вы на Воробьева баллоны катите. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием к врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование на предмет внутренних заболеваний организма, правда?

И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого Канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку — вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в отечественном хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетевших из Кубка Стэнли в 1-2 раунде, а потом проигрывать в 1/4, 1/2, финале сборным стран, у которых нет ни такого количества звезд, ни такой хоккейной лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у нас.

Хотите сильную сборную? Создайте сильную лигу! Хотите сильную лигу? Создайте равные условия! Хотите равные условия? Обратите внимание на власть!

Ведь это же власть должна создавать равные условия в стране — для жизни, труда, спорта, отдыха? Или бедняга опять Воробьев?» — написала Ананьина в своем Instagram.