Хоккеистка Ананьина: В провале сборной виноваты ФХР, КХЛ и СКА с ЦСКА. Это Змей Горыныч нашего хоккея»
Экс-хоккеистка уфимской «Агидели», а также участница Олимпийских игр 2010 в Ванкувере и бронзовый призер чемпионата мира 2013 среди женских команд Екатерина Ананьина обрушилась с критикой Федерации хоккея России и Континентальную хоккейную лигу. По ее мнению, именно их вина в вылете сборной России в полуфинале ЧМ от сборной Финляндии.
«Я нашла причину поражения сборной России! Вернее, аж целых три причины!
1. ФХР — потому что в угоду интересов сборной нагибает лигу.
2. КХЛ — потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные клубы.
3. СКА и ЦСКА — потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах.
Вот этот Змей Горыныч с тремя головами и одним хвостом, который во всем виноват!
А вы на Воробьева баллоны катите. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием к врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование на предмет внутренних заболеваний организма, правда?
И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого Канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку — вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в отечественном хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетевших из Кубка Стэнли в 1-2 раунде, а потом проигрывать в 1/4, 1/2, финале сборным стран, у которых нет ни такого количества звезд, ни такой хоккейной лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у нас.
Хотите сильную сборную? Создайте сильную лигу! Хотите сильную лигу? Создайте равные условия! Хотите равные условия? Обратите внимание на власть!
Ведь это же власть должна создавать равные условия в стране — для жизни, труда, спорта, отдыха? Или бедняга опять Воробьев?» — написала Ананьина в своем Instagram.
СпортХоккейОбществоПосмотреть эту публикацию в Instagram
Я нашла причину поражения сборной России! Вернее аж целых 3 причины!???????? 1. ФХР 2. КХЛ 3. СКА и ЦСКА Вот этот Змей Горыныч с 3 головами и 1 хвостом, который во всем виноват! 1. ФХР — потому что в угоду интересов сборной нагибает Лигу 2. КХЛ — потому что в угоду клубам-олигархам нагибает остальные Клубы 3. СКА и ЦСКА — потому что в угоду собственному аппетиту высасывает из регионов всех самородков, тем самым создавая хоккейный вакуум в целых регионах А вы на Воробьева баллоны катите :) P.S. Ведь легче постоянно давить прыщи на лице, чем записаться на прием ко врачу, а то и вовсе пройти полное медицинское обследование, на предмет внутренних заболеваний организма, правда? :) И когда вы, болельщички, смотрящие хоккей раз в год, приходите на Кубок Первого Канала (привет, московский болельщик) или на финал Кубка Гагарина в Балашиху (привет, Подмосковье), а потом освистываете Медведева с Чернышенко, но рукоплещете Третьяку — Вы тем самым поощряете ту гнилую систему, которая сложилась в Отечественном Хоккее и из-за которой мы обречены раз за разом гнать на ЧМ всех звездных хоккеистов, вылетивших из Кубка Стэнли в 1-2 раунде, а потом проигрывать в 1/4, 1/2, Финале сборным стран, у которых нет — ни такого количества звезд, ни такой Хоккейной Лиги, ни такого количества граждан в стране, ни такого количества нефти, газа и бабла, как есть у Нас Хотите сильную сборную? Создайте сильную Лигу! Хотите сильную Лигу? Создайте Равные Условия! Хотите Равные Условия? Обратите внимание на Власть! Ведь это же Власть должна создавать Равные Условия в Стране — для жизни, труда, спорта, отдыха? Или бедняга опять Воробьев? :) . . #женскаяхоккейнаялига #чемпионатмирапохоккею2019 #хоккей#кхл#лед#сборнаяроссиипохоккею #ледовая#шайба#екатеринбург #москва#питер#россия#сборная России
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым