В России разработали технологию для увеличения срока службы стрелкового оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящий в «Ростех», разработал технологию, благодаря которой в два раза увеличится срок службы стрелкового оружия.

Нововведения коснулись конструкции затвора, что позволило зафиксировать его расположение в коробке автоматики и исключить несанкционированные удары затвора во время работы оружия.

Кроме того, разработка позволит повысить надежность работы автоматики. Таким образом, ресурс оружия, изготовленного по новой технологии, значительно превысил показатели штатных образцов.

Новая технология впервые применена при изготовлении автоматов и снайперских винтовок, рассказали в пресс-службе «Ростеха».

Отмечается, что модификация образцов не требует существенных дополнительных затрат, а сами технические решения достаточно просты.

Напомним, ранее сообщалось, что структура «Ростеха» прорабатывает возможность создания электромагнитных ракет.