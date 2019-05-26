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Мухаметшин доложит Медведеву о ходе праймериз в Татарстане

12:49, 26.05.2019
Мухаметшин доложит Медведеву о ходе праймериз в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин примет сегодня участие в совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, где доложит о ходе предварительного голосования в республике.

«Сегодня в 21:00 мы будем подводить самые предварительные итоги [праймериз]. Мне из Москвы поступил звонок, было предложено выступить перед председателем партии Дмитрием Медведевым и доложить, как проходит праймериз в Татарстане», — сказал Мухаметшин на брифинге.

Как сообщила пресс-служба «Единой России», Медведев как лидер партии подведет сегодня итоги дня предварительного голосования, проведя видеоконференцию с руководителями региональных отделений.

ОбществоВласть Татарстан
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