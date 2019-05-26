СМИ: Турция поставляет оружие сирийским повстанцам

Турция передала партию оружия представителям сирийских повстанцев, которые воюют против сил президента страны Башара Асада. По некоторым данным, Анкара наращивает военный контингент на базах, размещенных на северо-западе Сирии.

Турция решила увеличить поставки после того, как провалились переговоры с Россией по снижению военной напряженности в регионе, пишет Reuters со ссылкой на источники. Эскалация конфликта приводит к тысячам беженцев на границах с Турцией.

Один из высокопоставленных представителей оппозиции рассказал, что Турция поставила, в частности «десятки бронированных машин», ракетные пусковые установки «Град», противотанковые управляемые ракеты и ракеты TOW.

По официальным данным, 13 мая президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. На них обсуждалась и ситуация в идлибской зоне деэскалации.