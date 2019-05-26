Власти Венесуэлы проведут новый раунд переговоров с представителями оппозиции в Норвегии

Представители правительства Венесуэлы и оппозиции вернулись в Норвегию. Они все же намерены провести переговоры по вопросам политического кризиса в стране.

Встречи должны стартовать в Осло на следующей неделе, пишет Associated Press. Власти Норвегии будут исполнять на них роль посредника.

Лидеры противоборствующих сторон, президент Николас Мадуро и самопровозглашенный президент, бывший глава парламента, Хуан Гуайдо не прилетели в Осло.

Правительственную делегацию представляют советник Мадуро Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. К ним присоединился министр иностранных дел Хорхе Арреаса. Оппозиционеров возглавили депутат парламента Сталин Гонсалес, бывший мэр Каракаса Херардо Блайд и бывший министр транспорта Фернандо Моттола.

В начале мая власти и оппозиция Венесуэлы уже встречались. На первых переговорах в Осло. Тогда не удалось достичь результатов на фоне возросшего политического напряжения внутри страны.

Оппозиция требует отставки Николаса Мадуро из-за политического кризиса и тяжелой экономической ситуации. Уже несколько месяцев в стране продолжаются активные выступления против власти. Однако переворота не произошло и толпы людей пока не свергли главу государства.