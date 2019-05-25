Доходы главы РЖД выросли до 220 млн рублей

Гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров отчитался о доходах за 2018 год. Согласно документации, он заработал 220,2 млн рублей.

По сравнению с предыдущим годом доходы руководителя компании выросли почти на 40 млн рублей.

Белозеров не указал, что владеет недвижимым или движимым имуществом. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м, следует из отчета, опубликованного на сайте РЖД.

Супруга главы РЖД заработала в 2018 году более 18,2 млн рублей. Она владеет квартирой в Москве площадью 193 кв. м и машино-местом площадью 14,4 кв. м, а также тремя автомобилями — ГАЗ М-21, ГАЗ-21И и Range Rover.