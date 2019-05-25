Новости общества

20:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российский режиссер получил в Каннах вторую награду за фильм «Дылда»

18:49, 25.05.2019
Российский режиссер получил в Каннах вторую награду за фильм «Дылда»
Фото: youtube.com / скриншот

Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском кинофестивале. За картину «Дылда» ему присуждена премия Международной федерации кинопрессы.

Приза Международной федерации кинопрессы также удостоился фильм «Маяк» режиссера Роберта Эггерса, главные роли в котором исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Картину показали в программе «Двухнедельник режиссеров», отмечают «Ведомости».

Накануне лента Балагова стала лауреатом в секции «Особый взгляд», которая считается второй по значимости программой Каннского фестиваля.

В России премьера фильма «Дылда» запланирована на 20 июня.

ОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров