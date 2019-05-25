Полиция Владивостока оштрафовала двоих участников скандального выпускного за ношение формы

УМВД по Владивостоку привлекло к административной ответственности двух выпускников, участвовавших в вечеринке, которую СМИ назвали «БДСМ-выпускным». Однако оштрафованы подростки за ношение полицейской формы.

«Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)", — цитирует «Интерфакс» ответ пресс-службы УМВД России по Владивостоку.

За это правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, с конфискацией формы. По словам школьников, они купили форму в магазине спецодежды специально для фотосессии.

Ранее сообщалось, что директор школы после скандала с карнавальной вечеринкой уволилась по собственному желанию.