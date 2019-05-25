В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку, погиб один человек

Утром 25 мая в Нижнем Новгороде автомобиль наехал на остановку. В результате погиб один человек.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, около 08.20 утра на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе города водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в остановку. Погибла женщина 1952 года рождения, еще пять человек обратились за медицинской помощью.

По факту произошедшего организована проверка.