В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку, погиб один человек
Утром 25 мая в Нижнем Новгороде автомобиль наехал на остановку. В результате погиб один человек.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, около 08.20 утра на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе города водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в остановку. Погибла женщина 1952 года рождения, еще пять человек обратились за медицинской помощью.
По факту произошедшего организована проверка.Происшествия
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