СМИ: видео с экс-вице-канцлером Австрии стало частью журналистского расследовани

Видеозапись с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, из-за которой он подал в отставку, была снята в рамках журналистского расследования.

В редакцию Kurier пришло письмо, в котором сообщалось, что видео с Ибицы было журналистским проектом. В письме подчеркивается, что огромную роль в расследовании сыграл венский адвокат, чье имя не известно, пишет «Газета.ру».

Цель журналистского расследования в отношении Штрахе также не раскрывается.



Ранее сообщалось, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видеозаписи встречи с россиянкой.

На кадрах якобы запечатлены переговоры австрийского политика с некой женщиной по имени Алена Макарова. Местные СМИ называют ее племянницей одного из российских олигархов. Сам Штрахе опроверг информацию о встрече с россиянкой, назвав все публикации по данной ситуации «намеренным политическом убийством».