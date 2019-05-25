Телеканалы ТНВ первые в ТОП-15 региональных ТВ по количеству просмотров

Два телеканала ТРК «Новый век» заняли первые топовые позиции в рейтинге 15-три региональных телеканалов по данным ОТТ-сервиса «ЛАЙМ» по количеству посмотров за январь-март 2019 года.

«ТНВ Татарстан» с большим отрывом от других региональных телеканалов собрал за указанный период более 70 тыс просмотров и занял первую строчку рейтинга. На втором месте «ТНВ Планета» — 35 тыс просмотров за аналогичный период.

В тройку лидеров также вошли омский "12 канал» (третья позиция), «Москва 24" (4-я позиция) и «Первый Крымский» (5-я позиция).