Психологи назвали три способа, как не нервничать на ЕГЭ

Психологи назвали три способа, как снять стресс во время экзамена, сообщают «Известия».

Если нервы на пределе, специалисты советуют сделать несколько глотков воды. Также помогут успокоиться несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. В качестве третьего способа психологи рекомендуют мысленно перенестись в спокойное место, например, на берег моря или в тихий лес. Эти приемы снижают волнение, и мозг снова сможет работать.

Напомним, ранее педагоги и психологи перечислили условия успешной сдачи ЕГЭ. Педагоги и психологи считают, что для успешной сдачи ЕГЭ выпускникам нужно не только сидеть над учебниками. Необходимо хорошо питаться и высыпаться, следует отказаться от седативных препаратов.

