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Психологи назвали три способа, как не нервничать на ЕГЭ

02:34, 25.05.2019
Психологи назвали три способа, как не нервничать на ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

Психологи назвали три способа, как снять стресс во время экзамена, сообщают «Известия».

Если нервы на пределе, специалисты советуют сделать несколько глотков воды. Также помогут успокоиться несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. В качестве третьего способа психологи рекомендуют мысленно перенестись в спокойное место, например, на берег моря или в тихий лес. Эти приемы снижают волнение, и мозг снова сможет работать.

Напомним, ранее педагоги и психологи перечислили условия успешной сдачи ЕГЭ. Педагоги и психологи считают, что для успешной сдачи ЕГЭ выпускникам нужно не только сидеть над учебниками. Необходимо хорошо питаться и высыпаться, следует отказаться от седативных препаратов.

ОбществоОбразование
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