Педагоги и психологи перечислили условия успешной сдачи ЕГЭ

Педагоги и психологи считают, что для успешной сдачи ЕГЭ выпускникам нужно не только сидеть над учебниками. Необходимо хорошо питаться и высыпаться, следует отказаться от седативных препаратов, сообщает «Российская газета».

Помимо этого, очень важно распределение задач и времени на этапы. Физическое состояние в момент экзамена не менее важно, поэтому так важно хорошо питаться и высыпаться хотя бы неделю перед испытанием.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила губернаторам обеспечить безопасность и порядок во время проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ). Также в поручении зампреда правительства говорится о необходимости подготовки пунктов проведения экзамена.

