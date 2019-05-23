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Педагоги и психологи перечислили условия успешной сдачи ЕГЭ

03:34, 23.05.2019
Педагоги и психологи перечислили условия успешной сдачи ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru

Педагоги и психологи считают, что для успешной сдачи ЕГЭ выпускникам нужно не только сидеть над учебниками. Необходимо хорошо питаться и высыпаться, следует отказаться от седативных препаратов, сообщает «Российская газета».

Помимо этого, очень важно распределение задач и времени на этапы. Физическое состояние в момент экзамена не менее важно, поэтому так важно хорошо питаться и высыпаться хотя бы неделю перед испытанием.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила губернаторам обеспечить безопасность и порядок во время проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ). Также в поручении зампреда правительства говорится о необходимости подготовки пунктов проведения экзамена.

ОбществоОбразование
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