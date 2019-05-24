Минниханов отметил роль цифровых проектов в решении современных проблем

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что цифровые проекты способствуют эффективному решению комплекса проблем, с которыми сегодня сталкиваются все регионы России. Об этом он рассказал на заседании Попечительского совета и экспертного жюри конкурса цифровых решений для регионов, организованного Агентством стратегических инициатив.



«В рамках конкурса был разработан ряд актуальных проектов. Свои решения представили 43 региона России — это очень позитивная работа», — сказал Минниханов.



Вице-премьер РФ Максим Акимов назвал основным фактором преобразований — увлеченность людей, которые занимаются данной работой.



Затем состоялись презентации задач финалистов конкурса. От Республики Татарстан выступил министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Он представил проектное решение по прогнозированию и оценке потребности городов и районов Татарстана в детских садах на ближайшие 10 лет, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что сегодня вице-премьер РФ Максим Акимов прибыл в Татарстан для посещения Иннополиса. Акимов проведет заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» и совещание по развитию в России сетей связи 5G.

