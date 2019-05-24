Германа Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали Германа Грефа в качестве президента, председателя правления банка. Решение было принято на годовом собрании.

Греф будет занимать пост главы Сбербанка ближайшие четыре года.

Как сообщает ТАСС, Греф стал главой Сбербанка в ноябре 2007 года. В 2015 году его переизбрали, нынешний контракт заканчивается в ноябре этого года. До этого Греф был министром экономического развития и торговли РФ.

Ранее Греф приобрел 50 тысяч биржевых облигаций банка стоимостью 50 млн рублей.