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Германа Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

14:54, 24.05.2019
Германа Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка
Фото: realnoevremya.ru

Акционеры Сбербанка переизбрали Германа Грефа в качестве президента, председателя правления банка. Решение было принято на годовом собрании.

Греф будет занимать пост главы Сбербанка ближайшие четыре года.

Как сообщает ТАСС, Греф стал главой Сбербанка в ноябре 2007 года. В 2015 году его переизбрали, нынешний контракт заканчивается в ноябре этого года. До этого Греф был министром экономического развития и торговли РФ.

Ранее Греф приобрел 50 тысяч биржевых облигаций банка стоимостью 50 млн рублей.

ЭкономикаБанки
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