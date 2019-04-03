Греф приобрел облигации Сбербанка на 50 млн рублей
Глава Сбербанка Герман Греф приобрел 50 тыс. биржевых облигаций банка стоимость 50 млн рублей.
Облигации были размещены 29 марта, говорится в материалах раскрытия. Объем выпуска составил 4 млрд рублей. Срок погашения облигаций — 26 марта 2021 года.
Кроме Грефа облигации также купил зампред правления Сбербанка Олег Ганеев. Он приобрел их на 30 млн рублей.
Напомним, что в октябре 2017 года Греф приобрел облигации банка на 60 млн рублей.ЭкономикаБанки
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