Греф приобрел облигации Сбербанка на 50 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф приобрел 50 тыс. биржевых облигаций банка стоимость 50 млн рублей.

Облигации были размещены 29 марта, говорится в материалах раскрытия. Объем выпуска составил 4 млрд рублей. Срок погашения облигаций — 26 марта 2021 года.

Кроме Грефа облигации также купил зампред правления Сбербанка Олег Ганеев. Он приобрел их на 30 млн рублей.

Напомним, что в октябре 2017 года Греф приобрел облигации банка на 60 млн рублей.