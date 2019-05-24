Минкультуры РФ планирует восстановить производство музыкальных инструментов как «было в советские годы»

Министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о планах восстановить в России производство музыкальных инструментов. По его словам, музыкальные школы должны закупать фортепиано отечественного производства, как это «было в советские годы».

Мединский подчеркнул, что министерство культуры убедило правительство в необходимости отдельного финансирования этого проекта.

«Восстанавливается производство отечественных музыкальных инструментов, размещаются крупные госзаказы на отечественных фабриках», — передает слова министра «РИА Новости».

Он пояснил, что в рамках нацпроекта «Культура» регионы определяют потребность в инструментах, затем Минкультуры формирует заявки, направляет их в Минпромторг вместе с деньгами. Затем Минпромторг размещает госзаказ на изготовление этих фортепиано на нескольких созданных фактически с нуля фабриках, после чего они поставляются в школы искусств и по факту поставки произведенного инструмента Минпромторг оплачивает предприятиям стоимость.

«Эта система, которая позволяет нам, с одной стороны, наполнить наши детские музыкальные школы современными инструментами, а с другой стороны, сделать так, чтобы это не были инструменты китайского производства, чтобы мы постепенно воссоздали то производство, которое было в советские годы по выпуску инструментов», — добавил Мединский.