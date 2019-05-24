Голикова предложила изменить систему социального страхования

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с предложением адаптировать социальное страхование для системы долговременного ухода.

По ее словам, для этого сначала следует предметно поработать над структурой того, что сейчас находится в системе социального страхования, передает «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев выделил Татарстану 28 млн рублей на пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.



Проект предусматривает проведение программы повышения квалификации работников соцучреждений, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для сопровождаемого проживания пожилых и инвалидов.

