Подмосковная компания займется реконструкцией участка трассы М-5 «Урал» в Башкирии за 9,6 млрд рублей

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства признало ОАО «Хотьковский автомост» (Московская область) победителем аукциона на реконструкцию в Башкирии участка дороги М-5 «Урал».

Согласно протоколу, размещенному на портале госзакупок, «Хотьковский автомост» предложил 9,644 млрд рублей за контракт начальной стоимостью 11,55 млрд рублей. В торгах также участвовало уфимское ООО «Дортрансстрой», которое предлагало 9,702 млрд рублей.

Исполнителю работ предстоит провести строительно-монтажные работы на 19,646 км шестиполосной автодороги в Башкирии на участке 1280 км — 1300 км. Работы должны быть выполнены до октября 2024 года.

Ранее стало известно, что татарстанская компания ОАО «Алексеевскдорстрой» реконструирует часть трассы М-7 «Волга» в Башкирии за 5,57 млрд рублей.