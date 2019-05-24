Жителей России предупредили об агрессивном поведении ворон

В период с мая по июнь серые вороны могут вести себя агрессивно, в том числе нападать на людей. Об этом рассказали специалисты Мосприроды.

Причиной атак ворон является время гнездования, когда птицы активно защищают свое потомство, особенно птенцов, покинувших гнездо и еще плохо умеющих летать.

Эксперты рекомендуют не подходить к воронятам и не пытаться взять их в руки. При нахождении на территории агрессивно настроенных птиц или при их нападении необходимо как можно быстрее удалиться от места их гнездования, передает ТАСС.

Отмечается, что при нападении птица целится в голову человека. Следует не делать резких движений, не убегать, а также не издавать громких звуков. Для того чтобы ворона отстала, нужно спокойно удалиться. При возможности можно взять палку и на вытянутой руке поднять ее. Тогда ворона будет нападать на конец палки.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как ухаживать за животными в жару.