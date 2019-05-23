Электричка Казань — Канаш временно не будет останавливаться на станции Юдино

25, 29 мая и 1 июня на станции Юдино будут идти ремонтно-путевые работы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Поэтому в указанные дни электричка Казань — Канаш на платформе Юдино не будет высаживать пассажиров. Пригородный поезд будет следовать по четвертому, неправильному, пути.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с начальником Горьковской железной дороги, филиалу ОАО «РЖД», Анатолием Лесуном. Беседа состоялась в Доме Правительства РТ 14 мая. Обсуждались вопросы развития железнодорожной инфраструктуры, расположенной на территории Татарстана и, в частности, Казани.

