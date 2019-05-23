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Джордж Мартин рассказал, когда выйдет книга «Ветра зимы»

22:52, 23.05.2019
Джордж Мартин рассказал, когда выйдет книга «Ветра зимы»
Фото: pixabay.com

Американский писатель Джордж Мартин сообщил в своем блоге, что книга «Ветра зимы», предпоследняя часть саги «Песнь льда и пламени», будет закончена к лету 2020 года.

Мартин пообещал презентовать книгу на церемонии вручения премии «Хьюго» в Новой Зеландии.

— Если я не привезу с собой в Новую Зеландию «Ветра зимы», вы получите письменное разрешение заключить меня в хижину на Белом острове с видом на озеро серной кислоты до того момента, пока я не закончу писать, — добавил Мартин.

Напомним, ранее Джордж Мартин прокомментировал финал сериала «Игра престолов».

Автор цикла «Песнь Льда и Пламени» не уверен, что две последних книги серии повторят сюжет заключительного сезона сериала.

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