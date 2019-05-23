Лучшие работники «Казаньоргсинтеза» получили награды в День химика

Сегодня в ДК химиков прошли праздничные мероприятия ПАО «Казаньоргсинтез», посвященные Дню работника химической промышленности. В торжественной обстановке награды различных уровней и благодарственные письма вручили 85 сотрудникам предприятия.

«Химия, которая стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, — результат вашей профессиональной работы, основанной на опыте, знаниях и любви к выбранной профессии. ПАО «Казаньоргсинтез» — флагман нефтехимической отрасли Российской Федерации — силен в первую очередь своими кадрами. В этом коллективе чувствуется характер настоящих героев и мощь большой химии», — обратился к собравшимся Руслан Шигабутдинов, председатель совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», открывая церемонию.

Почетными гостями праздника стали заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров, председатель татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза Алексей Ильин, а также заместители главы администрации Кировского и Московского районов Наиль Минвалеев и Алия Загидуллина. Все они отметили важность труда сотрудников «Казаньоргсинтеза», благодаря результатам которого город реализует множество социально-значимых проектов.

«В 1869 году Дмитрий Менделеев впервые опубликовал свой трактат — первый вариант периодической таблицы элементов. С тех пор прошло 150 лет. За это время сделала огромный рывок вперед. И сегодня это движение продолжается, в том числе и благодаря команде «Казаньоргсинтеза». Отдельное спасибо ветеранам, которые передают свой опыт молодежи, и благодаря этому мощь предприятия растет», — поздравил собравшихся заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.