Сбербанк получил контроль Антипинского НПЗ
Сбербанк сообщил о получении 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО «Антипинский НПЗ».
«ПАО «Сбербанк» приняло решение о досрочном взыскании задолженности АО «Антипинский НПЗ» и обращении взыскания на имеющееся в распоряжении банка обеспечение», — говорится в сообщении банка.
Как отмечается, банк продолжит работу по взысканию задолженности с должников, поручителей и залогодателей с использованием всех возможностей, предусмотренных законом.
Ранее сообщалось, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод подал заявление о собственном банкротстве.ПромышленностьНефтьНефтехимияЭкономикаБанки
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