Гендиректора УК «АС Менеджмент» оправдали по эпизоду подделки документов, отправив за решетку на 9,5 года
Как сообщает журналист «Реального времени», казанский суд частично оправдал гендиректора ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал».
Суд пришел к выводу, что в материалах дела действительно есть поддельный документ относительно здания будущего ТЦ «Адмирал» и у Хайруллина была заинтересованность в этом документе. Но при этом «суду не представлено доказательств того, что подделка была произведена именно Хайруллиным». Более того, данный поддельный документ не дает никаких полномочий и не налагает обязанностей, отмечается в приговоре.
В то же время гендиректор УК «АС Менеджмент» признан виновным в проведении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сговоре с Гахрамановым, Наджафовым и Каекиным.
Ранее суд прекратил уголовное преследование Хайруллина и трех руководителей фирмы-арендатора ООО «Заря» по статье о злоупотреблении полномочиями.
По данной статье суд приговорил топ-менеджера УК к 9 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Самый большой срок по делу — 13 лет лишения свободы — получил руководитель ООО «Заря» Гусейн Гахраманов.ПроисшествияБизнесУслугиОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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