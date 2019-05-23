Гендиректора УК «АС Менеджмент» оправдали по эпизоду подделки документов, отправив за решетку на 9,5 года

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Как сообщает журналист «Реального времени», казанский суд частично оправдал гендиректора ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал».



Суд пришел к выводу, что в материалах дела действительно есть поддельный документ относительно здания будущего ТЦ «Адмирал» и у Хайруллина была заинтересованность в этом документе. Но при этом «суду не представлено доказательств того, что подделка была произведена именно Хайруллиным». Более того, данный поддельный документ не дает никаких полномочий и не налагает обязанностей, отмечается в приговоре.

В то же время гендиректор УК «АС Менеджмент» признан виновным в проведении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сговоре с Гахрамановым, Наджафовым и Каекиным.

Ранее суд прекратил уголовное преследование Хайруллина и трех руководителей фирмы-арендатора ООО «Заря» по статье о злоупотреблении полномочиями.

По данной статье суд приговорил топ-менеджера УК к 9 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Самый большой срок по делу — 13 лет лишения свободы — получил руководитель ООО «Заря» Гусейн Гахраманов.