Гендиректор ООО «Заря» приговорен к 13 годам колонии по делу ТЦ «Адмирал»

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Главным виновником трагедии в ТЦ «Адмирал» был назван сегодня гендиректор фирмы-арендатора ООО «Заря» Гусейн Гахраманов. Казанский суд наказал его 13 годами колонии общего режима, признав его виновным по четырем статьям УК, сообщает из зала суда корреспондент «Реального времени».



Гахраманов осужден за злостное неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ), проведение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей с тяжкими последствиям (ст. 238 УК), а также за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК).

Действия гендиректора «Зари» по уклонению от уплаты налогов суд квалифицировал по менее тяжкой части, чем предлагала сторона обвинения, применив часть 1 статьи 199 УК РФ.

От наказания по статьям 315 и 199 суд Гахраманова освободили в связи с истечением срока давности.