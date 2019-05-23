Приговор по трагедии в «Адмирале»: приставов осудили за превышение, инспектора Госстройнадзора — за халатность

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Казанский суд вынес приговор по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал». Экс-начальник отдела приставов Жанна Алпарова признана виновной в превышении должностных полномочий и приговорена к 7 годам колонии, ее бывшая подчиненная Минзиля Сафина получила 4,5 года за служебный подлог и превышение должностных полномочий (с. 292 и ст. 286 УК РФ), передает с заседания журналист «Реального времени».



Действия инспектора Госстройнадзора Галии Исаевой суд переквалифицировал с превышения должностных полномочий на преступную халатность (ст. 293 УК РФ). Ее приговорили к 5 годам, постановив взять под стражу в зале суда.

Напомним в прениях гособвинитель просила для Алпаровой — 7 лет, для Сафиной — 4,5 года, для Исаевой — 6 лет.

Гендиректор УК «АС «Менеджмент» Роберт Хайруллин частично оправдан, но приговорен к 9,5 года колонии, гендиректор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов наказан 13 годам колонии.