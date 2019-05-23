В «Яндексе» рассказали, кто занял должность управляющего директора

«Яндекс» снова ввел должность управляющего директора, ее занял глава такси-сегмента Тигран Худавердян, сообщает «Интерфакс».

Худавердяна на посту главы «Яндекс.Такси» сменит Даниил Шулейко. Отмечается, что в августе 2019 года компанию «Яндекс» покинет директор по технологиям Михаил Парахин. Он продолжит помогать на уровне совета директоров.

Напомним, ранее генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина высказала мнение, что основными технологическими трендами в мире в 2019—2020 годах будут беспилотный транспорт и голосовые помощники. Об этом она сообщила на телеканале «Россия 24», отвечая на вопрос вице-премьера Максима Акимова.

