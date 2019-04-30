Эксперт назвала технологические тренды на ближайшие годы

Генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина высказала мнение, что основными технологическими трендами в мире в 2019-2020 годах, будут беспилотный транспорт и голосовые помощники. Об этом она сообщила на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос вице-премьера Максима Акимова.

"Онлайн или офлайн – это все сольется в "умном доме", в "умном транспорте", во всем "умном", — цитирует "РИА Новости" Бунину.



Так, она отметила, что в России беспилотный транспорт развит на мировом уровне.

"То есть, мне кажется, это вопрос нескольких лет, не десятилетия, даже, может быть, не пятилетки, вот просто именно двух-трёх лет максимум (когда беспилотники будут ездить по улицам — прим. ред.)", — считает гендиректор "Яндекса".

Ранее в Минпромторге сообщили, когда на улицах Татарстана появятся беспилотные автомобили.

