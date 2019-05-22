Голикова поручила губернаторам следить за порядком во время ЕГЭ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила губернаторам обеспечить безопасность и порядок во время проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ). Также в поручении зампреда правительства говорится о необходимости подготовки пунктов проведения экзамена.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации взять под личный контроль подготовку и проведение Единого государственного экзамена в 2019 году в соответствии с требованиями, установленными законодательством в части проведения Единого государственного экзамена», — говорится в перечне поручений по итогам селекторного совещания с регионами.

Отмечается, что среди поручений вице-премьера — обеспечение технологической и организационной готовности ППЭ и региональных центров обработки информации субъектов.

Также Голикова поручила подготовить специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ и к работе в региональных центрах обработки информации, а также в предметных и конфликтных комиссиях.

Кроме того, Голикова велела субъектам РФ принять меры «по безусловному выполнению поручения президента Российской Федерации об обеспечении безопасности и охране общественного порядка во время проведения ЕГЭ».

Напомним, что накануне Татьяна Голикова приняла участие в пленарном заседании оргкомитета WorldSkills Russia 2019 перед финалом национального чемпионата рабочих профессий.

