Власти Ижевска откажутся сотрудничать с подрядчиком по нанесению разметки

Администрация Ижевска намерена расторгнуть договор с подрядчиком (ООО «Роршах»), который должен нанести осевую разметку на дорогах города за 6 млн рублей. Городские власти уже подобрали нового исполнителя.

Причиной разрыва стало отставание от графика, рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Подрядчик, который выиграл муниципальный контракт, упал в цене, торгуясь на аукционе. На сегодняшний день не выполняются пункты контракта с его стороны. Уже направлены ему уведомления о том, что он их не исполняет, направлена претензия. Мы планируем расторгнуть в одностороннем порядке с ним контракт», — передает слова мэра «Коммерсант».

Однако в самой компании не согласны с претензиями администрации. Они винят погоду и обещают начать работы при потеплении.

«Роршах» выиграл тендер на нанесение разметки в апреле. При начальной стоимости контракта в 16,9 млн рублей по итогам торгов она упала до почти 6 млн рублей.