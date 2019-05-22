МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 15 часов 22 мая до 18 часов 23 мая.



Уточняется, что в конце дня и вечером 22 мая, ночью и днем 23 мая местами по Республике Татарстан ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 15-18 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, днем местами пройдут дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем местами кратковременные усиления до 16 м/с. Днем температура воздуха составит от 14 до 19°С.

