Новости общества

13:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

12:59, 22.05.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре
Фото: 16.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 15 часов 22 мая до 18 часов 23 мая.

Уточняется, что в конце дня и вечером 22 мая, ночью и днем 23 мая местами по Республике Татарстан ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 15-18 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, днем местами пройдут дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем местами кратковременные усиления до 16 м/с. Днем температура воздуха составит от 14 до 19°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров