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В Татарстане потеплеет до 19°С

04:30, 22.05.2019
В Татарстане потеплеет до 19°С
Фото: tatarmeteo.ru

22 мая в Татарстане прогнозируется переменная облачность, днем местами пройдут дожди, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Возможно кратковременное усиление ветра до 16 м/с. Днем воздух прогреется до 14—19°С.

Напомним, 14 мая в Казани был побит температурный рекорд 1914 года. По данным Гидрометцентра РТ, в этот день максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +30,6 градуса. Данное значение было зафиксировано на авиационной метеостанции «Казань-Сокол». На станции «Казань-аэропорт» зарегистрировали температуру +30,2 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +30,0 градусов и отмечался в 1914 году.

Общество Татарстан
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