В Татарстане потеплеет до 19°С
22 мая в Татарстане прогнозируется переменная облачность, днем местами пройдут дожди, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Возможно кратковременное усиление ветра до 16 м/с. Днем воздух прогреется до 14—19°С.
Напомним, 14 мая в Казани был побит температурный рекорд 1914 года. По данным Гидрометцентра РТ, в этот день максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +30,6 градуса. Данное значение было зафиксировано на авиационной метеостанции «Казань-Сокол». На станции «Казань-аэропорт» зарегистрировали температуру +30,2 градуса.
Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +30,0 градусов и отмечался в 1914 году.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым