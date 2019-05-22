В Татарстане потеплеет до 19°С

22 мая в Татарстане прогнозируется переменная облачность, днем местами пройдут дожди, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Возможно кратковременное усиление ветра до 16 м/с. Днем воздух прогреется до 14—19°С.

Напомним, 14 мая в Казани был побит температурный рекорд 1914 года. По данным Гидрометцентра РТ, в этот день максимальная температура воздуха в столице Татарстана составила +30,6 градуса. Данное значение было зафиксировано на авиационной метеостанции «Казань-Сокол». На станции «Казань-аэропорт» зарегистрировали температуру +30,2 градуса.



Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +30,0 градусов и отмечался в 1914 году.

