МВД тестирует компактные камеры для распознавания лиц
Связанная с «Ростехом» компания NtechLab разработала компактные камеры-регистраторы с функцией распознавания лиц. Их уже тестируют в МВД.
В случае успеха полицейские получат эту функцию уже для своих видеорегистраторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в МВД.
В NtechLab подтвердили факт создания гаджета. При этом рассказали только о тестировании частными охранными компаниями. Производитель рассчитывает, что гаджет заинтересует правоохранительные органы, Росгвардию, а также пригодится для пограничного контроля и выявления безбилетников в транспорте.ТехнологииITОбщество
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