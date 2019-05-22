МВД тестирует компактные камеры для распознавания лиц

Связанная с «Ростехом» компания NtechLab разработала компактные камеры-регистраторы с функцией распознавания лиц. Их уже тестируют в МВД.

В случае успеха полицейские получат эту функцию уже для своих видеорегистраторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в МВД.

В NtechLab подтвердили факт создания гаджета. При этом рассказали только о тестировании частными охранными компаниями. Производитель рассчитывает, что гаджет заинтересует правоохранительные органы, Росгвардию, а также пригодится для пограничного контроля и выявления безбилетников в транспорте.