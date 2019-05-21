В Нижнекамске заработала горячая линия по вопросам безопасности детского отдыха

С 20 мая по 3 июня Роспотребнадзор организует в Нижнекамске горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Жители Нижнекамска могут задать свои вопросы по телефонам 8 (8555) 41-54-11, 41-55-50. Звонки принимают с 15 до 17 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане на капитальный ремонт детских летних оздоровительных лагерей за три года по поручению президента РТ Рустама Минниханова будет направлено 7 млрд рублей. Об этом сообщил на брифинге министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

По его словам, за три года планируется отремонтировать 94 объекта в 45 муниципальных образованиях.

