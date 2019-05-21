В Москве более тысячи пассажиров метро оказались в трех поездах, застрявших в тоннеле

В трех поездах метро Москвы, которые застряли в тоннеле на Солнцевской линии, находятся более тысячи человек, сообщает «Интерфакс».

В официальном аккаунте московского метро в Twitter указано, что никакого задымления нет, также нет угрозы для пассажиров. Основная причина случившегося — потеря напряжения в контактной рельсе. Отмечается, что пассажиры одного поезда уже вышли на станцию.