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В Москве более тысячи пассажиров метро оказались в трех поездах, застрявших в тоннеле

21:05, 21.05.2019
В Москве более тысячи пассажиров метро оказались в трех поездах, застрявших в тоннеле
Фото: twitter.com/MetroOperativno

В трех поездах метро Москвы, которые застряли в тоннеле на Солнцевской линии, находятся более тысячи человек, сообщает «Интерфакс».

В официальном аккаунте московского метро в Twitter указано, что никакого задымления нет, также нет угрозы для пассажиров. Основная причина случившегося — потеря напряжения в контактной рельсе. Отмечается, что пассажиры одного поезда уже вышли на станцию.

Происшествия
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