Представители «ВКонтакте» прокомментировали блокировку рекламы на татарском языке

В социальной сети «ВКонтакте» назвали ошибкой блокировку рекламы на татарском языке журналиста из Елабуги Ленара Мифтахова. На данный момент администрация запустила продвижение объявления.



Как рассказал представитель «ВКонтакте» в Казани Диляра Махиянова, если реклама подходит по правилам, она будет одобрена, пишет «Татар-информ».



Ранее Ленар Мифтахов сообщил об отказе «ВКонтакте» пропускать его рекламу.

«Хочу отметить, что в данном случае я пытался прорекламировать татароязычную группу, которая не интересна тем, кто не понимает татарский язык», — написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что в начале лета «ВКонтакте» запустит первые версии городских лент в Казани и Нижнем Новгороде.