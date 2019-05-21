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Представители «ВКонтакте» прокомментировали блокировку рекламы на татарском языке

17:14, 21.05.2019
Представители «ВКонтакте» прокомментировали блокировку рекламы на татарском языке
Фото: flickr.com

В социальной сети «ВКонтакте» назвали ошибкой блокировку рекламы на татарском языке журналиста из Елабуги Ленара Мифтахова. На данный момент администрация запустила продвижение объявления.

Как рассказал представитель «ВКонтакте» в Казани Диляра Махиянова, если реклама подходит по правилам, она будет одобрена, пишет «Татар-информ».

Ранее Ленар Мифтахов сообщил об отказе «ВКонтакте» пропускать его рекламу.

«Хочу отметить, что в данном случае я пытался прорекламировать татароязычную группу, которая не интересна тем, кто не понимает татарский язык», — написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что в начале лета «ВКонтакте» запустит первые версии городских лент в Казани и Нижнем Новгороде.

Технологии Татарстан
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