«Рубин» получит 2 млн евро с продажи Азмуна, если в следующем сезоне «Зенит» станет чемпионом

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о деталях перехода иранского форварда Сердара Азмуна в питерский «Зенит», а так же о ситуации в клубе.

— Я правильно понимаю, что сейчас «Рубин» живет в том числе за счет денег от продажи Азмуна?

— Конечно, безусловно.

— Это 12 миллионов евро?

– Десять. Двенадцать будет, если они займут первое место в следующем году.

— То есть в этом не принципиально?

— Нет. Они выиграли — мы не получаем. В следующем получим, если выиграют, — сказал функционер в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

Напомним, Сердар Азмун перебрался в «Зенит» в феврале и помог петербургской команде стать чемпионом. В «Рубине» за 14 матчей нынешнего сезона иранец забил 4 гола. В 11 играх за «Зенит» он отметился голами 8 раз.