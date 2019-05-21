Следком Башкирии возбудил новое уголовное дело в отношении уфимского «золотого прокурора»

В отношении бывшего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина возбуждено новое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в 550 тысяч рублей.

За эти деньги прокурор обещал перевести сотрудника райпрокуратуры Башкирии в возглавляемое им ведомство, сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ. Он потребовал за эти услуги 1 млн рублей. Однако у предполагаемого «клиента» не оказалось таких денег.

«Затем бывший прокурор, движимый корыстными побуждениями, снизил размер незаконного денежного вознаграждения до 500 тыс. рублей. На что помощник прокурора согласился и передал денежные средства через знакомых», — говорится в сообщении Следкома.

Позже Гарифуллин получил от взяткодателя еще 50 тысяч рублей.

Напомним, что бывший глава прокуратуры Советского района Уфы был задержан в сентябре 2018 года. ФСБ и Следком нашли у него собственность на 700 млн рублей. Вслед за его задержанием в прокуратуре Башкортостана начались заметные перестановки.