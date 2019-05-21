ФАС предложила особое наказание для владельцев и руководителей бизнеса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести более жесткое наказание для руководства компаний, уличенных в умышленном картельном сговоре. Для них может быть предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

На сегодня никакой специальной ответственности для топ-менеджмента, владельцев и членов совета директоров не предусмотрено, пишут «Ведомости». В ведомстве же считают возможным сделать этот факт отягчающим обстоятельством.

В то же время ФАС предлагает снизить предельное наказание с 6 до 5 лет для подчиненных, выполняющих указания руководства.

Газета отмечает, что антимонопольная служба предлагает правительству передать ей некоторые полномочия силового ведомства.

Ранее в ФАС назвали наиболее подверженные образованию картелей рынки в стране. Среди них оказались фармацевтика, строительство и дорожное хозяйство.





