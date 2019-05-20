Законопроект об обязательной защите диссертаций в аспирантуре может быть принят уже в 2019 году

Диссертации для аспирантов могут получить статус обязательных уже в 2019 году, сообщает ТАСС.

Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков заявил, что проект федерального закона уже подготовлен. Со слов Котюкова, он рассчитывает, что сейчас проект проходит итоговый этап обсуждения с федеральными ведомствами. В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение в правительство.

Напомним, ранее Министерство труда и социальной защиты России начало прорабатывать возможность открытия в российских вузах и колледжах детских комнат. Это следует из детального плана-графика реализации госпрограммы «Содействие занятости населения» на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

