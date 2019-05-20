Двоих жителей Марий Эл обвиняют в грабеже и убийстве

Двоих жителей Марий Эл обвиняют в грабеже и убийстве, они предстанут перед судом в Йошкар-Оле, сообщает СУ СК РФ по Марий Эл.

По версии следствия, в ночь на 30 декабря 2018 года двое пьяных мужчин, находясь в одном из кафе Йошкар-Олы, решили ограбить отдыхавшего там посетителя, на улице они напали на него. Повалив мужчину, они сняли с него серебряное кольцо и меховую шапку. Когда тот попытался вернуть свои вещи, один из нападавших ударил его ножом в шею. Утром прохожие нашли обезглавленное тело, голова убитого находилась в 500 метрах от места происшествия. Уголовное дело направлено в суд.