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Площадь пожара на территории завода в Заинске превысила 400 квадратных метров

17:21, 20.05.2019
Площадь пожара на территории завода в Заинске превысила 400 квадратных метров
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня днем поступило сообщение о пожаре на территории ООО «Завод Техно» в Заинске. На месте было установлено, что на открытой площадке производственной территории горят поддоны и утеплитель на основе минеральной ваты, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Площадь горения составила 450 квадратных метров. Пожар потушили в 12 часов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пестречинском районе пенсионерка попыталась сжечь сухую траву и мусор, но лишилась дачи. 82-летнюю женщину с ожогами лица, верхних и нижних конечностей доставили в Пестречинскую ЦРБ.

Происшествия Татарстан
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