Площадь пожара на территории завода в Заинске превысила 400 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня днем поступило сообщение о пожаре на территории ООО «Завод Техно» в Заинске. На месте было установлено, что на открытой площадке производственной территории горят поддоны и утеплитель на основе минеральной ваты, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Площадь горения составила 450 квадратных метров. Пожар потушили в 12 часов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пестречинском районе пенсионерка попыталась сжечь сухую траву и мусор, но лишилась дачи. 82-летнюю женщину с ожогами лица, верхних и нижних конечностей доставили в Пестречинскую ЦРБ.

