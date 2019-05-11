В Пестречинском районе пенсионерка попыталась сжечь сухую траву и мусор, но лишилась дачи

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня, в 12.32, поступило сообщение о горении дачного домика в Пестречинском районе, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

По всей площади горел дачный домик (размер в плане — 4х6 метров), а также сухая трава на площади 300 квадратных метров. Огонь был потушен в 13.12. В результате пожара пострадала 82-летняя женщина, которую с ожогами лица, верхних и нижних конечностей доставили в Пестречинскую ЦРБ. По предварительной информации, женщина сжигала сухую траву и мусор на дачном участке, в результате огонь перешел на садовый дом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане за апрель зафиксировано 546 пожаров. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле 2018-го.

При этом площадь горения составила 430 тысяч кв. м против 9,5 тысячи кв. м годом ранее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

В ведомстве считают, что такой резкий рост пожаров связан со «значительным количеством загораний сухой травы, мусора, стерни и камыша».

