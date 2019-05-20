Голикова назвала специальности, по которым установлена стопроцентная квота на целевой прием

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщила, что стопроцентная квота на целевой прием в вузы в рамках бюджета установлена по трем специальностям.

Это «техническая эксплуатация и восстановление электросистем пилотажных комплексов боевых летательных аппаратов», а также две специальности ординатуры — «токсикология» и «детская урология-андрология», пишет «РИА Новости».

В рамках совещания Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение в вузах за счет бюджета.

Ранее Медведев рассказал о планах увеличить число вузов, получающих господдержку на реализацию программы «Топ-100». По этой программе не менее пяти российских университетов должны войти в сотню лучших мировых учебных заведений.