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Правительство РФ увеличит число вузов, получающих деньги по программе «Топ-100»

12:48, 17.04.2019
Правительство РФ увеличит число вузов, получающих деньги по программе «Топ-100»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о планах увеличить число вузов, получающих господдержку на реализацию программы «Топ-100». По этой программе не менее пяти российских университетов должны войти в сотню лучших мировых учебных заведений.

«Мы планируем увеличить число университетов, которые получают поддержку в рамках так называемой программы «Топ-100», — сказал глава правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

Премьер также отметил, что окончивший университет должен без труда найти себе работу. Медведев напомнил о целевом обучении, когда после учебы специалист должен отработать на предприятии, а регион и работодатель — трудоустроить его.

Напомним, что Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой от Times Higher Education. Главный вуз Татарстана занял 99-е место.

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