Летом в Казани будут работать более 150 пришкольных лагерей

С 27 мая в Казани начнут работать 159 пришкольных лагерей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Предполагается, что на их базе отдохнут около 14 тысяч учащихся. Об этом заявил начальник управления образования Ильнар Хидиятов. На льготной основе будет организован отдых для детей из малоимущих семей, в этом году их насчитывается около 1845. Более тысячи детей от 14 до 18 лет смогут попасть в трудовые бригады, на организацию трудовой занятости несовершеннолетних выделено около 10 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане создадут систему онлайн-покупки путевок в детские оздоровительные лагеря, в которой можно будет выставить рейтинг и присвоить звезды.

